Rathgeb verletzte sich am Sonntag während eines Testspiels in Augsburg (2:3) an der Schulter und muss am Schlüsselbein operiert werden. Sollte Fribourg die Playoffs in der National League erreichen, dürfte der 22-Jährige damit zumindest für die Viertelfinal-Serie ausfallen.

Rathgeb ist mit acht Toren und 20 Assists in 38 Spielen der viertbeste Skorer bei Gottéron.