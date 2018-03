Real Madrid bezwingt Paris Saint-Germain auch auswärts

Bereits das 0:0 zur Halbzeit war für das Heimteam PSG, das im Hinspiel in Madrid 1:3 verloren hatte, schmeichelhaft. Die Spanier spielten abgeklärt und kamen trotz weniger Ballbesitz zu den klareren Torchancen. Kurz nach der Pause wurde die Aufgabe für Paris Saint-Germain noch schwieriger. Cristiano Ronaldo schoss Madrid mit einem Kopfball-Tor in Führung. Der Ausgleich durch Cavani in der 71. nach einem Billard-Tor fiel in einer Phase, in der Real dem zweiten Treffer näher stand. Paris Saint-Germain konnte nach dem Platzverweis von Verratti nicht mehr genügend Druck erzeugen, um ein Wunder zu schaffen. Im Gegenteil: Casemiro machte in der 82. Minute alles klar, Real setzte sich mit dem Gesamtergebnis von 5:2 Toren durch.

Im zweiten Spiel vom Dienstagabend liess auch Liverpool nichts anbrennen. Die Engländer spielten vor eigenem Publikum gegen den FC Porto 0:0, nachdem sie das Hinspiel in Portugal 5:0 gewonnen hatten.