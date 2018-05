Real Madrid zum dritten Mal in Serie im Final

Dem 2:1-Auswärtssieg in der letzten Woche folgte ein Unentschieden, das unter anderem dank der gütigen Mithilfe von Bayerns bislang so tadellosen Keeper Sven Ulreich zustande kam. Dieser rutschte nach 22 Sekunden der zweiten Halbzeit nach einem Rückpass aus, Karim Benzema musste nur noch zum 2:1 einschieben. Trotz einer Vielzahl von Chancen gelang den Bayern nach dem 2:2 durch Reals Leihgabe James Rodriguez (63.) kein dritter Treffer mehr, der zum Finaleinzug nötig gewesen wäre.

Den zweiten Endspiel-Teilnehmer für den 26. Mai in Kiew ermitteln am Mittwoch die AS Roma und Liverpool. Das Hinspiel endete 5:2 für die Engländer.

Telegramm:

Real Madrid - Bayern München 2:2 (1:1)

81'000 Zuschauer. - SR Cakir (TUR). - Tore: 3. Kimmich 0:1. 11. Benzema 1:1. 46. Benzema 2:1. 63. James Rodriguez 2:2.

Real Madrid: Navas; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Kovacic (73. Casemiro), Modric, Asensio (88. Nacho); Benzema (72. Bale), Ronaldo.

Bayern München: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara; Tolisso (74. Wagner), James Rodriguez (84. Martinez); Müller, Ribéry; Lewandowski.

Bemerkungen: Real Madrid ohne Carvajal und Isco (beide verletzt), Bayern München ohne Neuer, Boateng, Vidal, Robben und Coman (alle verletzt). Verwarnungen: 62. Modric (Foul), 65. Lucas Vazquez (Foul), 88. Varane (Spielverzögerung), 89. Casemiro (Foul).