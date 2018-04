Rekord, Tor und Sieg für Lara Dickenmann

Frau des Spiels war Lara Dickenmann. Die "Capitaine" bewies in der 32. Minute ihre Abgeklärtheit in der Offensive und erzielte den einzigen Treffer des Abends. Bereits zuvor hatte sich die Luzernerin in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit ihrem 130. Einsatz für die SFV-Auswahl überholte Dickenmann Martina Moser, die nach der EM 2017 in den Niederlanden zurückgetreten war. Und mit ihrem 50. Tor im Nationaltrikot zog Dickenmann auch wieder mit Ana Maria Crnogorcevic als Schweizer Rekordtorschützin gleich.

Der Sieg der Schweizerinnen war verdient, auch wenn die Schottinnen in der zweiten Halbzeit phasenweise besser ins Spiel fanden. Einem zweiten Treffer stand das Heimteam mehrmals näher als die Gäste dem Ausgleich. Einzig in der 54. Minute nahm die SFV-Auswahl das Glück der Tüchtigen in Anspruch, als ein Einsteigen von Dickenmann gegen Jane Ross im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde.

Der SFV-Auswahl bietet sich nach dem fünften Sieg im fünften Spiel eine hervorragende Ausgangslage. Sie führt die Tabelle der Gruppe 2 souverän an, die Heimspiele gegen Polen und Schottland, die beiden stärksten Konkurrenten um den Gruppensieg, hat sie gewonnen. Die Entscheidung, wer sich direkt für die WM qualifiziert, wird im Spätsommer zum Abschluss der Qualifikation in den beiden Auswärtsspielen in Schottland und Polen fallen.

Diskussionen um Voss-Tecklenburg

Die nächste Partie steht im Juni in Weissrussland im Programm, vorher wird die Personalie Voss-Tecklenburg im Fokus stehen. Die 50-Jährige wird von den deutschen Medien neben Ralf Kellermann als Topfavoritin für den Job als deutsche Nationaltrainerin gehandelt. Die DFB-Auswahl wird nach der Entlassung von Steffi Jones derzeit interimistisch von Horst Hrubesch betreut. Voss-Tecklenburg bestritt als Spielerin für ihre Heimat 125 Länderspiele und wurde mit Deutschland viermal Europameisterin.

Telegramm:

Schweiz - Schottland 1:0 (1:0)

Schaffhausen. - 2504 Zuschauer. - SR Zadinova (CZE). - Tor: 32. Dickenmann 1:0.

Schweiz: Thalmann; Crnogorcevic, Kiwic, Bühler, Maritz; Lehmann (67. Widmer), Wälti, Dickenmann, Aigbogun (85. Rinast); Bachmann, Calligaris (62. Reuteler).

Bemerkungen: Schweiz ohne Bernauer (verletzt). 130. Länderspiel für Lara Dickenmann (damit Rekordnationalspielerin).

Rangliste: 1. Schweiz 5/15 (15:3). 2. Polen 3/6 (9:4). 3. Schottland 3/6 (7:2). 4. Weissrussland 4/3 (3:9). 5. Albanien 5/0 (3:19).