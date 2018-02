Roman Josi ermöglicht Nashville weiteren Sieg

Wie es ihm schon Mitte November einmal gelang, hat Josi in zwei Spielen in Folge mindestens zwei Skorerpunkte beigesteuert. Er wurde zum besten Spieler der Partie gewählt, in der die Predators mit den zwei Toren in den ersten zehn Minuten den Grundstein zum siebten Sieg in den letzten elf Spielen legten.

Josi holte die beiden persönlichen Assistpunkte nicht mit Zuspielen heraus, sondern mit Schüssen. Den ersten lenkte Scott Hartnell mit dem Schlittschuh ins Tor, nach dem zweiten verwertete Kyle Turris den Abpraller.

In der Central Division liegt Nashville nunmehr allein in Führung, zwei Punkte vor den Winnipeg Jets.