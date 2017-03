Rückschlag für Breel Embolo

Schalke sTrainer Markus Weinzierl hat die Hoffnung auf einen Einsatz Embolos in der laufenden Saison aufgegeben. "Ich rechne nicht mehr damit", sagte Weinzierl am Freitag. Der 20-jährige Schweizer Nationalstürmer hatte sich schon früh in der Saison im September im Spiel gegen den FC Augsburg einen Bruch des Sprunggelenks und des Wadenbeins und eine Verletzung des Syndesmosebandes zugezogen.

Nach monatelanger Rehabilitation hatte Embolo in dieser Woche wieder vorsichtig das Training aufgenommen, laut Weinzierl aber einen Rückschlag erlitten. Der Ex-Basler wurde deshalb wieder aus dem Trainingsbetrieb genommen.