Rücktritt des dreifachen Eidgenossen Siegenthaler

Mit drei Siegen und drei Gestellten erkämpfte sich der 32-jährige Emmentaler an der Lenk mit Rang 7 seinen 80. Kranzgewinn. Danach verkündete der dreifache Eidgenosse und achtmalige Kranzfestsieger im Interview mit dem Emmentaler Radio neo1 seinen Rücktritt.

Siegenthalers letzte Monate waren geprägt von Verletzungen. Sein lädiertes Knie liess er zwölfmal behandeln respektive operieren. Dadurch konnte er fast zwei Jahre keine Wettkämpfe mehr bestreiten.

Für den Truber war schon der Kranzgewinn am Eidgenössischen Fest 2016 in Estavayer keine Selbstverständlichkeit. Wegen der Knieprobleme hatte er davor in den Saisons 2015 und 2016 insgesamt nur fünf Feste bestreiten können. Seine Kranzfestsiege hatte er allesamt bis 2014 errungen.

Siegenthaler, der frühere Freund der Schwyzer Skirennfahrerin Fabienne Suter, hätte mit seinem schwingerischen Können und den physischen Voraussetzungen als dritter Berner Matthias nebst Sempach und Glarner Schwingerkönig werden können.