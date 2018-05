Sam Bennett Spurtsieger in Praia a Mare

Es war in der ersten Etappe auf dem Festland alles angerichtet für den dritten Tagessieg von Elia Viviani. Zum Giro-Auftakt in Israel hatte der Italiener zwei Etappen im Spurt für sich entschieden, doch diesmal fand er einen Bezwinger.

Sam Bennett, der in Belgien geborene Ire, schob sich noch an Viviani vorbei und feierte den ersten Sieg in einer grossen Rundfahrt. In Israel hatte der 27-Jährige zweimal Platz 3 belegt.

In der Gesamtwertung änderte sich an der Spitze nichts. Der Brite Simon Yates behauptete sich als Leader, mit 26 Sekunden Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin.