Sandgren eliminiert auch Dominic Thiem

Nach 3:54 Minuten verwertete Sandgren mit einem Vorhandwinner seinen zweiten Matchball zum 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3 gegen die Nummer 5 der Welt aus Österreich, nachdem Thiem im Tiebreak des vierten Satzes den ersten Matchball mit einem brillanten Rückhandwinner abgewehrt hatte. Doch Sandgren liess sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und schaffte Mitte des fünften Satzes das entscheidende Break.

Vor einer Woche hatte der 26-Jährige aus dem US-Bundesstaat Tennessee seinen ersten Sieg überhaupt an einem Grand-Slam-Turnier gefeiert, ehe er in der 2. Runde Stan Wawrinka ausschaltete. Nun zog er in die Runde der letzten acht ein, wo er auf den Sieger der Partie zwischen Novak Djokovic und Chung Hyeon trifft.

Als "pretty cool" bezeichnete Sandgren seinen Erfolg. 2014 hatte seine Karriere noch auf der Kippe gestanden, als er sich einer Hüftoperation hatte unterziehen, müssen. Dank Erfolgen an Challenger-Turnieren in seiner Heimat stiess er in die Top 100 vor, nach dem Australian Open wird er bereits an die Top 50 anklopfen.