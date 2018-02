Schalke gewinnt Verfolgerduell und stösst auf Platz 3 vor

Embolo stürmte in der 86. Minute alleine auf Leverkusens Torhüter Bernd Leno los, ehe er im Strafraum von hinten von Panagiotos Retsos gefoult wurde. Der Videobeweis bestätigte das Foul, Nabil Bentaleb traf aus elf Metern zum 2:0 und entschied damit die Partie für die Gäste aus Gelsenkirchen. Drei Minuten vor dem Penalty hatte Embolo erstmals das 2:0 auf dem Fuss, er scheiterte allerdings an Leno.

Auch bei einer anderen spielentscheidenden Szene hatte Embolo seine Füsse im Spiel. In der 38. Minute wurde der Schweizer Internationale von Dominik Kohr gefoult, wodurch der Leverkusener die Gelb-Rote Karte sah.

Schalke lag seit der 11. Minute 1:0 in Führung. Der Österreicher Guido Burgstaller traf nach schöner Einzelleistung, allerdings machte Retsos als letzter Verteidiger nicht zum letzten Mal an diesem Nachmittag keine gute Figur.

Dank dem Sieg zog Schalke in der Tabelle an Leverkusen vorbei. Die Königsblauen liegen neu punktgleich mit Borussia Dortmund auf Platz 3. In der zweiten Partie am Sonntag trifft Leipzig auf den Tabellenletzten Köln.

Bayer Leverkusen - Schalke 04 0:2 (0:1). - 30'210 Zuschauer. - Tore: 11. Burgstaller 0:1. 89. Bentaleb (Foulpenalty) 0:2. - Bemerkung: 38. Gelb-Rote Karte gegen Kohr (Leverkusen).

Rangliste: 1. Bayern München 24/60 (55:18). 2. Borussia Dortmund 23/40 (48:29). 3. Schalke 04 24/40 (38:30). 4. Eintracht Frankfurt 24/39 (32:27). 5. RB Leipzig 23/38 (36:31). 6. Bayer Leverkusen 24/38 (43:32). 7. Borussia Mönchengladbach 24/34 (31:35). 8. Hoffenheim 24/32 (38:38). 9. Hannover 96 24/32 (32:34). 10. Augsburg 23/31 (32:29). 11. Hertha Berlin 24/31 (30:30). 12. VfB Stuttgart 24/30 (20:27). 13. SC Freiburg 24/29 (25:38). 14. Werder Bremen 24/26 (22:28). 15. Wolfsburg 24/25 (27:31). 16. Mainz 05 24/24 (29:42). 17. Hamburger SV 24/17 (18:35). 18. 1. FC Köln 23/14 (20:42).