Schaulaufen für La Chaux-de-Fonds in Küsnacht

Larry Nassar, ehemaliger Arzt der amerikanischen Turnerinnen, ist wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Rosemary Aquilina wählte bei der Verkündung des Strafmasses in Lansing im US-Bundesstaat Michigan drastische Worte: "Ich würde nicht einmal meine Hunde zu Ihnen schicken", sagte sie am Mittwoch an Nassar gewandt.