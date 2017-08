Schien- und Wadenbeinbruch bei Valentino Rossi

Dies teilte Rossis Team Yamaha in einer ersten Stellungsnahme in der Nacht auf Freitag mit. Sein Sohn habe starke Schmerzen und sei sehr niedergeschlagen, sagte Rossis Vater Graziano gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Es sei ein Desaster.

Am Freitagmorgen folgen in einem Spital in Urbino weitere medizinische Untersuchungen. Rossi war am Donnerstag in seiner Heimat im Training mit einer Enduro-Maschine zu Fall gekommen.

Der 38-Jährige, der bereits neun Weltmeistertitel - sieben davon in der Königsklasse - geholt hat, liegt in der aktuellen WM-Wertung der MotoGP nach zwölf von 18 Rennen auf Rang 4.