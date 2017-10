Schweden mit Pflichtsieg gegen Luxemburg

Nach dem Kantersieg gegen Luxemburg, das vor einem Monat in Frankreich mit einem 0:0 für eine grosse Überraschung gesorgt hatte, kann Schweden von den Niederlanden kaum noch abgefangen werden. Zwar kann der Europameister von 1988 mit den Skandinaviern nach Punkten noch gleichziehen, allerdings spricht das Torverhältnis deutlich für Schweden. Am Dienstag treffen die Niederländer und Schweden, für die Marcus Berg gegen Luxemburg viermal traf, im Direktduell aufeinander. Frankreich kann mit einem Sieg am Abend in Bulgarien in der Tabelle wieder an Schweden vorbeiziehen.

In der Gruppe H unterlag Bosnien-Herzegowina zuhause in Sarajevo gegen das bereits qualifizierte Belgien 3:4. Damit kann Griechenland mit einem Sieg auf Zypern (Spielbeginn 20.45 Uhr) wieder an den "Zmajevi" (Drachen) auf Platz 2 vorbeiziehen.

Resultate und Ranglisten:

Gruppe A: Schweden - Luxemburg 8:0 (3:0).

Rangliste: 1. Schweden 9/19 (26:7). 2. Frankreich 8/17 (15:5). 3. Niederlande 8/13 (16:11). 4. Bulgarien 8/12 (13:17). 5. Weissrussland 8/5 (4:16). 6. Luxemburg 9/5 (7:25).

Gruppe H: Gibraltar - Estland 0:6 (0:3). Bosnien-Herzegowina - Belgien 3:4 (2:1).

Rangliste: 1. Belgien 9/25 (39:6). 2. Bosnien-Herzegowina 9/14 (22:12). 3. Griechenland 8/13 (11:5). 4. Estland 9/11 (12:17). 5. Zypern 8/10 (8:12). 6. Gibraltar 9/0 (3:43).