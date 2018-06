Schweiz wendet Partie gegen Serbien

Die Schweizer hatten zu Beginn viel Mühe mit den viel aufsässigeren Serben und gerieten bereits in der 5. Minute in Rückstand. Nachdem Steven Zuber den Ball verloren hatte, gewann Aleksandar Mitrovic das Kopfballduell gegen Fabian Schär und traf unhaltbar zur frühen Führung.

Nach der Pause brachte Coach Vladimir Petkovic Mario Gavranovic anstelle des kaum sichtbaren Haris Seferovic - und in der Offensive ging deutlich mehr. Die Schweizer wurden bereits in der 52. Minute belohnt. Granit Xhaka traf mit einem wuchtigen Schuss aus gut 20 Metern. In der 90. Minute schloss Xherdan Shaqiri einen Konter eiskalt mit dem Siegtreffer ab.

Nach dem Schweizer Sieg ist die Ausgangslage des Teams von Vladimir Petkovic in der Gruppe E sehr gut. Ein Remis im letzten Spiel am Mittwoch gegen Costa Rica reicht auf jeden Fall zur Qualifikation für die Achtelfinals. Selbst eine Niederlage würde reichen, wenn Serbien gleichzeitig gegen Brasilien ebenfalls verliert. Gewinnen sowohl die Südamerikaner als auch die Schweizer, entscheidet die Tordifferenz über den Gruppensieg. Aktuell liegen die Brasilianer in dieser Kategorie mit einem Tor vorne.

Telegramm und Rangliste:

Serbien - Schweiz 1:2 (1:0)

Kaliningrad. - 33'167 Zuschauer. - SR Brych (GER). - Tore: 5. Mitrovic (Tadic) 1:0. 52. Xhaka 1:1. 90. Shaqiri (Gavranovic) 1:2.

Serbien: Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Milivojevic (81. Radonjic), Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Kostic (64. Ljajic); Mitrovic.

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili (73. Embolo), Zuber (94. Drmic); Seferovic (46. Gavranovic).

Bemerkungen: Beide Teams komplett. 58. Pfostenschuss von Shaqiri. Verwarnungen: 34. Milinkovic-Savic, 39. Milivojevic, 44. Matic (alle Foul), 87. Mitrovic (Reklamieren), 92. Shaqiri (Unsportlichkeit).

Resultate: Costa Rica - Serbien 0:1 (0:0). Brasilien - Schweiz 1:1 (1:0). Brasilien - Costa Rica 2:0 (0:0). Serbien - Schweiz 1:2 (1:0).

Rangliste: 1. Brasilien 4. 2. Schweiz 4. 3. Serbien 3. 4. Costa Rica 0.