Schweizer feiern ersten WM-Sieg gegen die Slowakei überhaupt

Tristan Scherwey (12). und Mirco Müller (21.) nach Vorarbeit von Scherwey in Unterzahl trafen für die Schweiz, die zum Auftakt am Samstag gegen Österreich einen 2:0-Vorsprung noch verspielt hatte.

Doch im Gegensatz zur Auftaktpartie gegen den Aufsteiger gaben die Schweizer die Partie gegen den direkten Konkurrenten in Kampf um einen Platz in den Viertelfinals nicht mehr aus der Hand und wurden für ihre Leistungssteigerung mit einem Sieg nach 60 Minuten belohnt. Torhüter Reto Berra feierte einen Shutout.

Mit dem Sieg schafften die Schweizer eine Premiere. Noch nie zuvor hatten sie an einer WM die Slowakei besiegt. Vier Niederlagen und ein Remis hatte die magere Bilanz gegen die Osteuropäer vor dem Duell am Sonntag in Kopenhagen gelautet.