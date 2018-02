Schweizer verpassen Medaille bei Sturzfestival

Während bei Michael Schärer die Freude über das olympische Diplom und den guten 6. Rang überwog, dürfte sich Jonas Bösiger über eine verpasste Chance geärgert haben. Der 22-Jährige aus dem Kanton Schwyz brachte nur einen von drei Sprüngen zum Stand und musste sich mit Rang 8 begnügen. Der "Frontside Triple Cork 1440" wurde ihm zweimal zum Verhängnis.

Für den Zweiten der Qualifikation wäre eine Medaille möglich gewesen in einem Final, der von vielen Stürzen geprägt war. Mit den Kanadiern Max Parrot und Marc McMorris (CAN) sowie dem Qualifikationsbesten Carlos Garcia Knight aus Neuseeland und dem Norweger Torgeir Bergrem (NOR) verpassten gleich mehrere Favoriten nach ebenfalls zwei Stürzen das Podest deutlich.

Hinter Toutant sicherte sich der Amerikaner Kyle Mack die Silbermedaille, Bronze ging an den Briten Billy Morgan.