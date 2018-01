Schwerer Sturz von Iouri Podladtchikov

Podladtchikov schlug bei seinem Crash am Ende des zweiten Laufs mit dem Kopf an der Wand der Halfpipe auf und blieb zunächst regungslos liegen. Nach mehrminütiger Behandlung wurde er zu weiteren Abklärungen in das Spital abtransportiert.

Offenbar kam Podladtchikov verhältnismässig glimpflich davon. "Er ist wach und spricht. Er wird zur Beobachtung im Spital gehalten", teilten die Organisatoren der X-Games in einem Statement mit. Scans für Hirn- und Nackenverletzungen seien negativ ausgefallen.

Was der Sturz für die Olympischen Spiele in Pyeongchang bedeutet, ist noch offen. Podladtchikov hatte vor vier Jahren in Sotschi die Goldmedaille gewonnen. Erst diesen Herbst hatte der Zürcher sein Comeback gegeben, nachdem er sich im letzten März an der WM einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Vor einer Woche am Weltcup in Laax bei Podladtchikovs Sieg war mit David Hablützel bereits ein anderer Schweizer Spitzen-Snowboarder gestürzt (Hirnerschütterung und Prellungen.)