Selina Büchel schafft Einzug in den Final erneut nicht

Vor zwei Jahren in Peking hatten Büchel nur sechs Hundertstel gefehlt, um erstmals an einem Grossanlass im Freien in den Final der Top 8 einzuziehen. In London war die Sache erneut knapp. Als Vierte ihrer Serie schaffte die Schweizerin den Einzug in den Final aber erneut nicht - wegen elf Hundertstel.

Die Ausgangslage für Büchel war schwierig gewesen. Mit Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika, der Amerikanerin Charlene Lipsey und Lynsey Sharp aus Grossbritannien waren drei Läuferinnen in der Serie von Büchel eingeteilt, die auf dem Papier stärker waren in diesem Jahr als die zweifache Hallen-Europameisterin. Durch die Disqualifikation Sharps rückte Büchel zwar auf Platz 4 vor, zum Einzug in den Top 8 reichte es aber erneut nicht, am Schluss wurde sie Zehnte.

Büchel zeigte sich verständlicherweise enttäuscht nach dem Rennen. Womöglich sei sie nicht in Topform gewesen, meinte die Toggenburgerin. In 1:59,85 Minuten blieb sie allerdings nur vier Zehntel über ihrer Saisonbestzeit.