Selina Gasparin im WM-Sprint auf Platz 11 - Gold für Koukalova

Selina Gasparin, die wegen gesundheitlicher Probleme auf die Mixed-Staffel am Donnerstag verzichtet hatte, büsste auf die siegreiche Tschechin Gabriela Koukalova 56,3 Sekunden ein. Die Engadinerin traf neun von zehn Scheiben und zeigte ein starkes Finish.

Koukalova, die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison, gewann erstmals in ihrer Karriere WM-Gold in einem Einzelrennen. Sie verwies die Deutsche Laura Dahlmeier um vier Sekunden auf Platz 2. Bronze errang Anaïs Chevalier aus Frankreich, die sich um zwei Zehntelsekunden vor der Italienerin Lisa Vittozzi durchsetzte.

Für Koukalova war es die vierte Medaille an Weltmeisterschaften. Vor zwei Jahren in Kontiolahti gewann sie mit der tschechischen Mixed-Staffel ebenfalls Gold. Vor Jahresfrist in Oslo war sie als grosse Favoritin angetreten, ging jedoch leer aus.

Die Obwaldnerin Lena Häcki klassierte sich im 35. Rang, Aita Gasparin erreichte den 48. Platz. Elisa Gasparin (77.) vermochte sich nicht für das Verfolgungsrennen der Top 60 vom Sonntag zu qualifizieren.