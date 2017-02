Sieg für YB, Remis in Lausanne und Vaduz

Beim fünften Sieg in Folge trafen für YB im Topspiel der Runde Alain Rochat und Guillaume Hoarau vor der Pause, Thorsten Schick sorgte im Schneetreiben bereits in der 50. Minute mit dem 3:0 für die Entscheidung. Der Vorsprung der Berner auf Platz 3, den nun Luzern einnimmt, beträgt bereits acht Punkte. Die Marge auf das viertplatzierte Sion ist noch um einen Zähler grösser.

Der FC St. Gallen kann in der Super League auch mit Tranquillo Barnetta nicht gegen Vaduz gewinnen. Das Spiel in Liechtenstein endete 1:1. Aus St. Galler Sicht begann das erste Pflichtspiel Barnettas seit dessen Rückkehr in die Ostschweiz furios, denn in der Startviertelstunde traf der 75-fache Schweizer Internationale gleich zweimal den Pfosten.

Kurz vor der Pause brachte Albian Ajeti die Gäste aus St. Gallen in Führung, mit dem ersten Sieg im elften Super-League-Vergleich mit Vaduz wurde es aber nichts. Moreno Costanzo sicherte dem Tabellenletzten mit seinem Tor in der 83. Minute immerhin noch einen Punkt.

Lausanne-Sport kam zuhause mit einem 4:4 gegen Luzern in extremis ebenfalls zu einem Remis. Die Waadtländer machten in der Schlussviertelstunde einen 2:4-Rückstand wett. Die grosse Figur auf der Pontaise war Nassim Ben Khalifa, der für den Aufsteiger dreimal traf. Lausanne ist damit gleichwohl bereits seit Anfang Oktober sieglos. In den vergangenen neun Super-League-Partien resultierten für den Aufsteiger lediglich zwei Zähler.

Super League. 19. Runde. Die Resultate vom Sonntag: Lausanne-Sport - Luzern 4:4 (2:1). Vaduz - St. Gallen 1:1 (0:1). Young Boys - Sion 3:1 (2:0).

Rangliste: 1. Basel 19/50 (53:15). 2. Young Boys 19/38 (45:25). 3. Luzern 19/30 (40:37). 4. Sion 19/29 (39:34). 5. Grasshoppers 19/22 (26:33). 6. St. Gallen 19/22 (21:28). 7. Lausanne-Sport 19/19 (34:38). 8. Thun 19/19 (24:34). 9. Lugano 19/18 (23:39). 10. Vaduz 19/17 (22:44).