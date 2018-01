Simon Ammann in Zakopane Fünfter - Sieg für Semenic

Ammann hatte bei Halbzeit nach einem Sprung auf 135,5 m gar den 3. Zwischenrang eingenommen. Im Finaldurchgang (131 m) musste der viermalige Olympiasieger allerdings mit schlechteren Bedingungen zurecht kommen als die meisten Konkurrenten vor und nach ihm.

Besser als in Zakopane war Ammann, der im Gegensatz zum Samstag mit dem alten Schuhmodell sprang, einzig vor zwei Wochen beim Skifliegen in Tauplitz/Bad Mitterndorf gewesen, als er den ersten Podestplatz nach fast drei Jahren erreicht hatte.

Der Slowene Anze Semenic feierte den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Die weiteren Podestplätze gingen an Andreas Wellinger aus Deutschland und an Semenics Landsmann Peter Prevc.

Stoch nicht im Finaldurchgang

Die besten zehn der Weltcup-Gesamtwertung waren im ersten Durchgang Opfer von überaus schwierigen und wechselnden Windbedingungen geworden. Prominentester Leidtragender der Windlotterie war der Vierschanzentournee-Sieger und Weltcup-Leader Kamil Stoch. Nach einem Sprung auf lediglich 108,5 m resultierte für den favorisierten Lokalmatador lediglich der 38. Rang, womit er nicht einmal zum Finaldurchgang zugelassen wurde.

Stoch hatte tags zuvor beim Teamspringen, als der Wind kein Thema gewesen war, mit 141,5 m den acht Jahre alten Schanzenrekord von Simon Ammann um einen Meter verbessert. Am Sonntag strebte er den bereits fünften Sieg an seinem Heimatort Zakopane an.

Peier gestürzt

Der Waadtländer Killian Peier vergab eine bessere Klassierung aufgrund eines Sturzes nach der Landung im Finaldurchgang. Der Romand hatte gute Bedingungen und flog bis auf 129,5 m, kam kurz vor der Sturzlinie jedoch aus dem Gleichgewicht und fiel in den Schnee. Peier blieb unverletzt, fiel jedoch vom 20. noch in den 27. Rang zurück.

Gregor Deschwanden (37.) und Andreas Schuler (41.) vermochten sich nicht für den zweiten Umgang der besten 30 zu qualifizieren.