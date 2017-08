Starker RTV Basel schnupperte an der Cup-Sensation

Der RTV verlor zwar am Freitagabend, 25. August, sein Heimspiel im Rahmen des Schweizer Cups (1/16-Finals) gegen den amtierenden Vize-Schweizermeister Pfadi Winterthur am Ende drei Tore mit 22:27 (12:14), hielt aber lange mit und hätte mit ein bisschen mehr Wettkampf- und Abschlussglück sogar eine Cup-Sensation schaffen können.

Neun Minuten vor Schluss, beim Spielstand von 20:21 für Winterthur, war der Ausgang noch offen und der RTV agierte auf Augenhöhe mit dem Schweizer Vizemeister. Am Ende setzte sich wohl die grössere Routine durch. Zuvor lag der RTV in der 18. Minute zum letzten Mal in Führung (7:6), liess sich aber nie entscheidend distanzieren. Bester Torschütze in den Reihen des RTV war der neu verpflichtete Spielmacher Tibor Jurjevic (28/Kroatien), dem sieben Treffer gelangen und der auch sonst einen glänzenden Eindruck hinterliess.

Für die Mannschaft des neuen Trainers Samir Sarac ist somit das Kapitel Cup bereits beendet, nun gilt die volle Konzentration dem NLB-Meisterschaftsstart am Samstag, 2. September 2017, mit dem Heimspiel gegen den NLB-Aufsteiger HS Biel (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof, Basel).