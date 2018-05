Startposition 18 für Tom Lüthi - Pole-Position für Cal Crutchlow

Dem routinierten Berner, der in seiner ersten MotoGP-Saison noch ohne WM-Punkte dasteht, gelang in Jerez im Qualifying eine deutliche Steigerung gegenüber den vorangegangenen Trainings. In diesen hatte er den Vorstoss in die Top 20 jeweils verpasst.

Lüthi fehlten am Samstagnachmittag mit seiner schnellsten Runde zwei Zehntel auf seinen Teamkollegen Franco Morbidelli und ebenfalls nur vier Zehntel, um gar erstmals den ersten Teil des MotoGP-Qualifyings zu überstehen und im Rennen von einer Top-12-Position starten zu können. Die Probleme vom Vortag, als er bei verhältnismässigen hohen (Asphalt-)Temperaturen über fehlenden Hinterrad-Grip klagte, hatte der letztjährige Moto2-WM-Zweite offenbar im Griff. Auch Lüthis Zeiten über mehrere Runden lassen die Hoffnung zu, dass er im Rennen um einen Top-15-Platz wird kämpfen können.

Die Pole-Position für das vierte von 19 Saisonrennen sicherte sich Cal Crutchlow. Neben dem Honda-Werkfahrer aus Grossbritannien komplettieren der Spanier Dani Pedrosa (Honda) und der Franzose Johann Zarco (Yamaha) die erste Startreihe. Für den MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez blieb beim Heim-GP nur Startposition 5.