Starwings zum letzten Mal in der Sporthalle Dreirosen

Kommenden Sonntag spielen die Starwings aller Voraussicht nach zum letzten Mal ihre Heimspiele in der Sporthalle Dreirosen im Kleinbasel. Während der bald zweimonatigen Dauer des Exils bestritten die Starwings Spiele in den Hallen Frenkenbündten in Liestal, Dreirosen in Basel, Rheinpark Birsfelden sowie in der Sporthalle Kriegacker in Muttenz. Läuft mit dem Provisorium alles nach Plan, dann steht die Sporthalle Birsfelden ab Februar wieder für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung.