Steve Guerdat stösst mit Tagessieg noch in den 10. Rang vor

Madden konnte sich im letzten Umgang sogar noch einen Fehler leisten und siegte mit dem Skore von 4 Strafpunkten. Ihr Landsmann Devin Ryan mit Eddie Blue wurde mit 6 Zählern Zweiter, der in Deutschland lebende Schwede Henrik von Eckermann mit Mary Lou Dritter.

Steve Guerdat, der ex aequo mit Ryan die Tagesprüfung vom Sonntag gewann, stiess im Sattel seiner Stute Bianca noch in den 10. Rang vor. Der Jurassier war am Sonntag mit einem Handicap von 19 Strafpunkten als 19. angetreten. Paul Estermann und Lord Pepsi wurden 18. des Weltcup-Finals.