Stoch doppelt am Neujahrsspringen nach

Der Doppel-Olympiasieger holte an der zweiten Station der Vierschanzentournee auch den zweiten Tagessieg. Somit kann der 30-Jährige weiterhin den Rekord von Sven Hannawald angreifen - der Deutsche gewann vor 16 Jahren als bislang Einziger alle vier Springen.

Wie bereits in Oberstdorf gewann Stoch vor dem Weltcup-Leader Richard Freitag aus Deutschland. Somit ist der Kampf um den Tournee-Gesamtsieg zu einem Duell zwischen dem Polen und dem Deutschen geworden. Denn Österreichs Doppel-Weltmeister Stefan Kraft verpasste überraschend den Finaldurchgang, und auch der Deutsche Andreas Wellinger kam nicht über den 11. Rang hinaus. Der Tournee-Titelverteidiger Stoch führt mit umgerechnet 6,5 Metern Vorsprung auf Freitag.

Gregor Deschwanden, der einzige Schweizer beim Neujahrsspringen, erreichte den 30. Rang. Der Luzerner hatte sich zuvor mit 121,5 m im K.o.-Duell gegen den Russen Denis Kornilow durchgesetzt. In der Reprise liess er 129,5 m folgen. Simon Ammann und Killian Peier waren an Silvester in der Qualifikation gescheitert.