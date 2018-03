Stuttgart kommt zum vierten Sieg in Folge

Korkuts Ausbeute seit er auf der Trainerbank von Stuttgart sitzt, ist aussergewöhnlich: In fünf Partien führte er sein noch Ende Januar abstiegsgefährdetes Team zu 13 Punkten. Mittlerweile ist Stuttgart nur noch sechs Zähler von einem Europacup-Platz entfernt.

Beim Schlusslicht Köln liessen sich die Stuttgarter auch durch den frühen Führungstreffer der Gastgeber durch den 39-jährigen Claudio Pizarro nicht aus der Ruhe bringen. Unmittelbar vor der Pause wendete Mario Gomez die Partie entgegen dem Spielverlauf. Der 71-fache deutsche Internationale traf innerhalb von zwei Minuten - zum 2:1 dank einem schweren Fehler von Goalie Timo Horn. In der 57. Minute traf Andreas Beck zum 3:1.

Köln, das am letzten Wochenende in Leipzig einen Überraschungserfolg gefeiert hatte, kam in der Schlussphase auf 2:3 heran, konnte aber die 16. Niederlage im 25. Spiel nicht mehr verhindern.

Resultate und Tabelle:

Köln - Stuttgart 2:3 (1:2). - 49'500 Zuschauer. - Tore: 7. Pizarro 1:0. 45. Gomez 1:1. 45. Gomez 1:2. 57. Beck 1:3. 87. Jojic 2:3.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2. Schalke 04 - Hertha Berlin 1:0. Eintracht Frankfurt - Hannover 96 1:0. Augsburg - Hoffenheim 0:2. Hamburger SV - Mainz 05 0:0. Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2. RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1.

Freiburg - Bayern München 18.00 Uhr.

1. Bayern München 24/60 (55:18). 2. Schalke 04 25/43 (39:30). 3. Borussia Dortmund 25/42 (50:31). 4. Eintracht Frankfurt 25/42 (33:27). 5. Bayer Leverkusen 25/41 (45:33). 6. RB Leipzig 25/39 (38:34). 7. Hoffenheim 25/35 (40:38). 8. Borussia Mönchengladbach 25/35 (33:37). 9. VfB Stuttgart 25/33 (23:29). 10. Augsburg 25/32 (33:32). 11. Hannover 96 25/32 (32:35). 12. Hertha Berlin 25/31 (30:31). 13. SC Freiburg 24/29 (25:38). 14. Werder Bremen 25/27 (24:30). 15. Wolfsburg 25/25 (28:33). 16. Mainz 05 25/25 (29:42). 17. Hamburger SV 25/18 (18:35). 18. 1. FC Köln 25/17 (24:46).