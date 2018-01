Stuttgart trennt sich von Trainer Hannes Wolf

Stuttgart ging in den letzten sieben Bundesliga-Partien nur einmal nicht als Verlierer vom Platz und liegt derzeit auf dem 15. Platz. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Nun reagierte die Vereinsführung auf die Negativresultate der letzten Wochen mit der Absetzung von Trainer Wolf. Mit Wolf verlässt auch Assistent Miguel Moreira den VfB.

Der 36-Jährige Fussballlehrer hatte Stuttgart 2016 in der 2. Bundesliga übernommen und in der letzten Saison zurück in die Erstklassigkeit geführt. Wie der Bundesligist auf seiner Website schreibt, soll die Nachfolge in den nächsten Tagen geregelt werden. "Wir sind nach diesem Gespräch gemeinsam zu der Überzeugung kommen, dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen zu gross ist und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden", erklärte Stuttgarts Sportchef Michael Reschke.