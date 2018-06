Taylor Hall zum MVP der NHL gekürt

Hall schloss die abgelaufene Qualifikation der besten Liga der Welt mit 39 Toren und 54 Assists zwar "nur" als sechstbester Skorer ab, er war jedoch quasi das Sinnbild für die markante Steigerung der Devils. New Jersey qualifizierte sich zum ersten Mal nach fünf Jahren für die Playoffs, nachdem es in der Saison zuvor das schlechteste Team der Eastern Conference gewesen war.

Hall wurde 2016 von den Edmonton Oilers, die ihn 2010 als Nummer 1 gezogen hatten, im Tausch mit Verteidiger Adam Larsson an die Devils abgegeben. Dass er dort in seinem zweiten Jahr richtiggehend aufblühte, führte er auch auf den Nummer-1-Draft Nico Hischier zurück, der zusammen mit Hall in der ersten Linie als Center spielte. "Ich denke, der wahrscheinlich grösste Grund, warum ich heute hier bin, ist die Nummer 13 (Hischier) in meinem Team und das Vertrauen, das (General Manager) Ray Shero und (Coach) John Hynes mir entgegengebracht haben", sagte Hall an der Gala der NHL in Las Vegas.

Ausserdem drückte er den Stolz darüber aus, der erste MVP aus der Organisation der Devils zu sein. "Die Leute schrieben uns zu Beginn der Saison ab, schrieben mich ab. Es fühlt sich ziemlich gut an, hier oben zu stehen", so Hall. Der 26-jährige Flügelstürmer setzte sich in der Abstimmung mit 1264 Punkten knapp gegen Colorados Nathan McKinnon (1194 Punkte) durch. Als Dritter stand Anze Kopitar von den Los Angeles Kings zur Wahl. Topskorer Connor McDavid, der letztjährige MVP, gehörte deshalb nicht zum finalen Trio, weil er mit Edmonton die Playoffs verpasst hatte.

Ränge 7 für Josi und Hischier

Zum besten Verteidiger wurde erstmals der bei den Tampa Bay Lightning tätige Schwede Victor Hedman gekürt. Der Berner Roman Josi belegte den 7. Platz. Dessen Teamkollege bei den Nashville Predators, Pekka Rinne, erhielt zum ersten Mal die Auszeichnung als bester Goalie. Bester Rookie ist der 21-jährige Mathew Barzal, der 85 Punkte für die New York Islanders erzielte. Der 19-jährige Hischier erreichte wie Josi Rang 7.

Die Vegas Golden Knights, die in ihrer ersten Saison sensationell den Stanley-Cup-Final erreicht hatten, den sie mit 1:4 Siegen gegen die Washington Capitals verloren, räumten gleich vier Auszeichnungen ab. Unter anderen wurde Gerard Gallant zum Trainer des Jahres gekürt.