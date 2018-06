Thiem auf den Spuren von Thomas Muster

Der klar favorisierte Thiem tat sich in seinem dritten Roland-Garros-Final in Folge trotz Blitzstart und schneller 2:0-Führung lange schwer. Er konnte seine Nervosität angesichts dieser - auf dem Papier - unverhofft einfachen Aufgabe gegen die Nummer 72 der Welt nicht kaschieren. Am Ende war er aber dennoch der stärkere Spieler.

Die Vorentscheidung auf dem Weg zum 7:5, 7:6 (12:10), 6:1-Sieg fiel im Tiebreak des zweiten Satzes, indem Thiem zunächst selber mehrere Chancen vergab, dann aber nach Abwehr von drei Satzbällen des Sizilianers doch obenaus schwang. Davon erholte sich Cecchinato, der durch Siege gegen die deutlich höher kotierten Pablo Carreño Busta, David Goffin und Novak Djokovic verblüfft hatte, nicht mehr.

Thiem ist erst der zweite Österreicher nach Thomas Muster, der 1995 das French Open gewann, in einem Grand-Slam-Final. Dort trifft er am Sonntag auf den Titelverteidiger und zehnfachen Champion Rafael Nadal oder den Argentinier Juan Martin Del Potro. Thiem wird sich steigern müssen. Im Halbfinal agierte der 24-jährige Niederösterreicher zu zögerlich und defensiv, vor allem bei gegnerischem Aufschlag. Er behielt aber die Nerven und war am Ende auch physisch stärker als Cecchinato.

Dass er das Zeug dazu hat, 23 Jahre nach Muster für die nächste österreichische Tennis-Sternstunde zu sorgen, ist unbestritten. Thiem ist der Einzige, der in den letzten zwei Jahren auf Sand gegen Rafael Nadal gewinnen konnte - und dies gleich zweimal.