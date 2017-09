Thomas ist der Golfer der Stunde - und des Jahres

Drei Wochen nach seinem Triumph an der US PGA Championship - es war sein erster Titel an einem Turnier auf der Stufe Grand Slam - meisterte der 24-jährige Thomas das hochklassige Feld in Norton bei Boston mit einem Vorsprung von drei und mehr Schlägen. Alleiniger Zweiter wurde Thomas' Landsmann Jordan Spieth, der in dieser Saison ebenfalls ein Majorturnier, das British Open, für sich entscheiden konnte.

Der Wettkampf in Norton war das zweite Turnier in der vier Turniere umfassenden Finalserie des FedEx Cup, dessen Gesamtsieger nicht nur das Turnier-Preisgeld, sondern darüber hinaus einen Bonus von zehn Millionen Dollar in Form einer Altersrente gutgeschrieben bekommen wird.

Justin Thomas, der sich in der Weltrangliste n die 4. Stelle verbesserte, spielte nach einem verhaltenen Auftakt von 71 Schlägen (Par) lauter Runden in den Sechzigern. Die Basis zu seinem insgesamt sechsten Sieg auf dem amerikanischen Circuit legte er mit einer 63 in der 3. Runde. Auf den 72 Löchern des ganzen Turniers musste er nur zwei Schlagverluste (Bogeys) hinnehmen.