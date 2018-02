Torloses Remis zwischen Sevilla und Manchester United

Manchester United brachte in Sevilla offensiv kaum etwas zustande. Der englische Rekordmeister verdankte es seinem starken Goalie David De Gea und dem Unvermögen von Sevilla, dass am Ende ein fürs Rückspiel aussichtsreiches 0:0 heraus sprang. Die beste Aktion zeigte De Gea kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als er einen Kopfball von Luis Muriel fantastisch hielt.

Einen nur kleinen Vorteil konnte sich Schachtar Donezk im Heimspiel gegen die AS Roma erarbeiten. Die Ukrainer gerieten in Charkiw kurz vor der Pause durch einen Treffer des 20-jährigen Türken Cengiz Ünder in Rückstand, wendeten die Partie dann aber durch Treffer von Facundo Ferreyra und Fred.