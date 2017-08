US-Center Taffe für Ambris Trainer Luca Cereda

Der 36-jährige Center realisierte zuletzt 43 Skorerpunkte in 58 KHL-Spielen für Slovan Bratislava. Der 1,91 m grosse und 96 kg schwere Taffe war 2000 ein NHL-Erstrunden-Draft der St. Louis Blues. In der NHL brachte er es für diverse Teams auf insgesamt 180 Spiele (21 Tore/25 Assists).

In seiner ersten Saison in Europa (2014/2015) war Taffe in der Regular Season in Schweden Topskorer von Linköping mit 18 Toren und 41 Assists in 54 Spielen.

Ambris Ausländer-Quartett bilden damit drei Stürmer und ein Verteidiger. Der letztjährige Topskorer Cory Emmerton und Matt D'Agostini bleiben eine weitere Saison. Hinzu kommt mit Verteidiger Nick Plastino ein dritter Kanadier.