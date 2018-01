Überraschende Bestzeit für Ragnhild Mowinckel

Ragnhild Mowinckel führt das Klassement mit knappem Vorsprung vor der Italienerin Marta Bassino und der Deutschen Viktoria Rebensburg an.

Die Schweizerinnen enttäuschten. Die noch bestklassierte Fahrerin von Swiss-Ski ist Wendy Holdener, die zur Zeit auf Platz 18 liegt, auf Ragnhild Mowinkcel allerdings auch schon einen Rückstand von 1,8 Sekunden aufweist.

Ragnhild Mowinckel liegt nach einem ersten Lauf im Weltcup erstmals in Führung. Die Bestzeit ist für die Norwegerin eine weitere Steigerung in einer Saison, in der sie stetig Fortschritte machte und so zu den Aufsteigerinnen gehört. Sie weist sowohl in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom Klassierungen in den ersten zehn aus. Im Riesenslalom egalisierte sie Mitte Dezember in Courchevel mit Rang 4 ihr Bestergebnis in dieser Sparte.