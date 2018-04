Unglücklicher Einstand für GC-Interimstrainer Walther

Sportchef Walther, der bis auf Weiteres für den entlassenen Murat Yakin an der Seitenlinie steht, erlebte einen nervenaufreibenden Super-League-Einstand. Er sah 75 gute Minuten seiner Mannschaft, die mit dem 1:0 belohnt wurden. Erst nach dem Penaltytreffer von Jeffrén in der 74. Minute liess GC den FC St. Gallen etwas zur Entfaltung kommen und wurde dafür gar brutal bestraft. In der 83. Minute stand Yrondu Musavu-King, der den Penalty verursacht hatte, nach einem Eckball genau richtig. Und zehn Minuten nach dem Ausgleich sorgte Nassim Ben Khalifa nach einem haarsträubenden Abwehrfehler für den St. Galler Sieg.

Die St. Galler konnten ihr Glück kaum fassen. Bis zum 0:1 hatten die Ostschweizer so gut wie gar nichts dafür getan, mit Punkten heimzureisen. Die Grasshoppers kontrollierten die Partie mit Leichtigkeit und waren bemüht kreativ zu sein. Nur der letzte Pass fiel oft zu ungenau aus. Ein direkter Freistoss von Jeffrén, der in der 50. Minute an den Innenpfosten prallte, war die beste Chance der Gastgeber bis zum Penalty. Diesen verursachte Musavu-King gegen Marko Basic, der mit Verdacht auf eine Knieverletzung ausgewechselt werden musste.

Mit dem Sieg vor Augen verloren die Grasshoppers ihren Mut und liessen den FC St. Gallen aufkommen. Zweimal war der ehemalige GC-Spieler Toko der Assistgeber. Beim 2:1 profitierte er von einer völlig misslungenen Abwehraktion von Alban Pnishi, der kurz zuvor eingewechselt worden war, und lancierte Ben Khalifa, einen anderen ehemaligen GC-Spieler.

Telegramm:

Grasshoppers - St. Gallen 1:2 (0:0)

7300 Zuschauer. - SR San. - Tore: 74. Jeffrén (Foulpenalty) 1:0. 83. Musavu-King (Toko) 1:1. 93. Ben Khalifa (Toko) 1:2.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Bergström, Rhyner, Lika (89. Pnishi); Sainsbury; Basic (75. Pusic), Taipi; Jeffrén (75. Djuricin), Kodro, Andersen.

St. Gallen: Stojanovic (62. Lopar); Hefti, Wiss, Musavu-King; Sigurjonsson; Aratore (81. Itten), Toko, Kukuruzovic (59. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Buess.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Doumbia und Zesiger (beide gesperrt). St. Gallen ohne Ajeti, Koch, Krucker, Lüchinger, Muheim und van der Werff (alle verletzt). 50. Pfostenschuss von Jeffrén. 62. Stojanovic verletzt ausgewechselt. 75. Basic verletzt ausgewechselt. Verwarnung: 49. Sigurjonsson (Foul).

Rangliste:

1. Young Boys 28/65 (68:30). 2. Basel 28/52 (49:23). 3. St. Gallen 29/45 (45:52). 4. Luzern 28/40 (39:42). 5. Zürich 28/37 (35:35). 6. Grasshoppers 29/32 (35:41). 7. Thun 29/32 (43:54). 8. Lugano 29/32 (28:44). 9. Lausanne-Sport 28/31 (40:53). 10. Sion 28/28 (38:46).