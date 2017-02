Ustjugow holt wieder Gold

Diesmal erbte Ustjugow allerdings Gold. Der Norweger Emil Iversen und der Finne Ivo Niskanen kamen sich im Kampf um Gold und Silber in die Quere und stürzten. Iversen wechselte vor der Zielkurve auf die Innenspur, auf der der Finne an ihm vorbeiziehen wollte. So zogen Ustjugow und der Italiener Federico Pellegrino, der den Einzel-Sprint vor Ustjugow gewonnen hatte, vorbei. Bronze ging an Finnland.

Iversen war unter Druck. Denn sein Kollege Johannes Hösflot Klaebo war der stärkste Läufer im Feld und hatte ihn mit klarem Vorsprung auf die Schlussrunde geschickt. Iversens Spurwechsel vor der Zielkurve war ungeschickt. Allerdings zeigen die TV-Bilder auch, dass keine Absicht dahinter steckte. Somit fehlt Norwegens Männern in Lahti weiterhin eine Goldmedaille.

Das Schweizer Duo Roman Furger und Jovian Hediger erreichte den 9. Rang.