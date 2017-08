Verletzung stoppt Shaqiri

Der Zwischenfall passierte in der 23. Minute, als Stoke City nach einem Ballgewinn einen Konter lancierte, Shaqiri am linken Flügel los spurtete, seinen Sprint aber abrupt abbrechen musste.

Der Schweizer Internationale zog sich eine Verletzung im Oberschenkel zu und musste ausgewechselt werden. Bereits in der Vergangenheit war Shaqiri immer wieder von Muskelverletzungen gestoppt worden.

Noch ist nicht klar, wie schlimm die Verletzung ist. Der Einsatz Shaqiris in den beiden WM-Qualifikationsspielen der Schweiz am 31. August in St. Gallen gegen Andorra und am 3. September in Riga gegen Lettland ist aber gefährdet.