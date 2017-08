Vettel verlängert mit Ferrari bis 2020

Am Samstagmittag bestätigte Ferrari im belgischen Francorchamps die Einigung mit dem viermaligen Weltmeister. Vettel ist seit 2015 bei Ferrari unter Vertrag und feierte mit den "Roten" bislang sieben Grand-Prix-Siege, vier davon in diesem Jahr. Nach 11 von 20 Rennen führt er die Wertung in der laufenden Formel-1-WM an - 14 Punkte vor Lewis Hamilton.

In dieser Woche war bereits bekannt geworden, dass Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen auch in der kommenden Saison für Ferrari an den Start gehen wird. Der Rennstall aus Italien und der 37-jährige Finne verlängerten den Vertrag um ein weiteres Jahr.