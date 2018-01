Viktoria Rebensburg kehrt mit Sieg zurück

Es war eine ganz knappe Entscheidung. Viktoria Rebensburg liess die überraschende, nach dem ersten Lauf führende Norwegerin Ragnhild Mowinckel um drei Hundertstel hinter sich. Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone, die Gewinnerin des Vorjahres.

Viktoria Rebensburg, die krankheitshalber die Rennen in Bad Kleinkirchheim und in Cortina verpasst hatte, feierte ihren dritten Saisonsieg nach jenen in den Riesenslaloms in Sölden und in Killington.

Bestklassierte Schweizerin war Mélanie Meillard. Die 19-jährige Romande machte im zweiten Lauf gleich elf Plätze gut und wurde Neunte. Auch Wendy Holdener machte am Nachmittag mächtig Boden gut. Die Innerschweizerin, nach dem ersten Lauf Achtzehnte, belegte Platz 10.

Simone Wild kam nicht über Platz 22 hinaus und verpasste damit eine weitere Möglichkeit, die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele in Südkorea zumindest zur Hälfte zu erfüllen. Lara Gut, die sich im Riesenslalom nach wie vor um einiges schwerer tut als in den Speed-Disziplinen, musste sich sogar mit Rang 26 bescheiden.