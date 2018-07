Im ersten Satz hatte sie nach ihrem zweiten Break mit 5:3 geführt.

Am Ende konnte sie aber von einigen Fehlern der augenscheinlich nervösen Barty nicht profitieren. Die Siegerin des Rasenturniers in Nottingham reihte bis zum 4:0 im zweiten Satz acht Games in Folge aneinander und sorgte so für eine Vorentscheidung. Nach gut eineinviertel Stunden nutzte Barty ihren ersten Matchball mit einem Ass.