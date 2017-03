Blindenbacher wurde vorsorglich gesperrt, gleichzeitig wurde ein Verfahren eröffnet. Der ehemalige Internationale war am Samstag in Lugano in einen Linesman gefahren und hatte diesen dann umgestossen.

Ebenfalls verzichten muss der ZSC am Dienstag auf Topskorer Patrick Thoresen. Der Norweger wurde für seinen Check gegen den Kopf von Luca Fazzini mit zwei Spielsperren belegt, wovon er eine schon abgesessen hat.