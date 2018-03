WM 2018 in Russland: Gruppe D ist die Todesgruppe

Mit Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria ist Gruppe D nicht nur die hochkarätigste, sondern für viele Beobachter auch die interessanteste Konstellation. Favorit ist selbstverständlich Argentinien um Superstar Lionel Messi, doch auch Island ist nicht zu unterschätzen. Trotz der geringen Einwohnerzahl des Landes schafften die Isländer souverän als Gruppenerster die Qualifikation für das Turnier in Russland. Schon der zweite Erfolg in Serie, nach der Teilnahme an der EM 2016. - Island sicherte sich den Gruppensieg knapp vor Kroatien, das ebenfalls in Gruppe D gelost wurde. Das vierte Gruppenmitglied Nigeria wiederum begeisterte in der Afrika-Qualifikation mit abwechslungsreichem Offensivfussball und sicherte sich souverän den Gruppensieg.

Schweiz überzeugt

Einen sehr eindeutigen Favoriten gibt es in Gruppe E: Für den fünfmaligen Weltmeister Brasilien mit seinem Starensemble um Neymar zählt nichts ausser dem Gruppensieg. Doch wer sich dahinter den zweien Gruppenplatz sichert, hält viele Wettenstrategien für WM Freunde offen. Einerseits werden der Schweiz gute Chancen zugestanden. Mit neun Siegen und nur einer Niederlage, spielte die Schweiz eine sehr überzeugende Qualifikation. Doch auch Serbien darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Das mit zahlreichen Bundesligastars gespickte Team sicherte sich den Gruppensieg noch vor Ungarn. Costa Rica als Vertreter Mittelamerikas darf eher als Aussenseiter in Gruppe E gesehen werden.

Deutschland ist Topfavorit

Deutschland kann mit der Auslosung durchaus zufrieden sein. Nach der Rekord-Qualifikation mit 10 Siegen ist die Nationalmannschaft ohnehin einer der Topfavoriten auf den Titel. Neben Mexiko und Südkorea ist Italien-Bezwinger Schweden noch mit in Gruppe F. Die Schweden sind es dann auch, die der deutschen Mannschaft wohl am ehesten den Gruppensieg streitig machen könnten. Durch den Sieg über Italien in der Relegation hat das skandinavische Land von sich reden gemacht, zudem steht mit dem Leipziger Emil Forsberg einer der besten Mittelfeldakteure weltweit in den Reihen der Schweden.

WM-Neuling Peru

Mit Australien, Peru und Dänemark hat die französische Nationalmannschaft von allen Favoriten die vermeintlich leichtesten Gruppengegner zugelost bekommen. In den Reihen der Australier spielen zwar einige Europa-Legionäre, doch die Kicker aus Down Under konnten bei vergangenen Weltmeisterschaften selten überzeugende Resultate liefern. Auch WM-Neuling Peru dürfte für die französische Truppe um Griezmann und Mbappe eine machbare Aufgabe bedeuten. Bleibt noch Dänemark, das in der Qualifiaktion immerhin die Schweden hinter sich liess.

Auch Gastgeber Russland hat mit Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay eine lösbare Gruppe zugewiesen bekommen. Zwar gehen die „Urus“ als Favorit auf den Gruppensieg ins Turnier, doch Ägypten und insbesondere Saudi Arabien sollten für das zuletzt kriselnde russische Team machbare Aufgaben darstellen. Am 14. Juni findet das Eröffnungsspiel der WM 2018 zwischen Russland und Saudi-Arabien statt. Das erste Spiel der Schweiz folgt 3 Tage später und dann direkt auch schon gegen den Gruppenfavoriten Brasilien.