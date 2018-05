Wacker nach Machtdemonstration vor Meistertitel

Die ersten beiden Partien in diesem Final hatten mit einem Tor Unterschied geendet, und beide Mal fiel die Entscheidung praktisch mit der Schlusssirene - einmal erst in der Verlängerung. Diesmal gelang Wacker eine erste Halbzeit (16:6), die als nahezu perfekt bezeichnet werden kann. Die Berner Oberländer verteidigten äusserst aggressiv und kompakt, sodass die fehlerhaften Gäste kaum Lösungen fanden. Ausserdem präsentierte sich der Thuner Goalie Marc Winkler in Topform - in den ersten 30 Minuten verzeichnete der 30-Jährige mit zehn Paraden eine Abwehrquote von 67 Prozent.

Das erste Tor der Winterthurer fiel erst in der 10. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte Wacker schon 5:0. Nach dem 9:4 (20.) bauten die Thuner die Führung bis zur Pause auf zehn Tore aus. Phasenweise zauberte das Heimteam. Den Höhepunkt bildete das 5:0 (9.). Regisseur Lukas von Deschwanden spielte einen Pass über das ganze Feld auf den rechten Flügel Jonas Dähler, der den Ball in der Luft fing und verwertete. Damit gab es im Thuner Hexenkessel schon früh keinen Zweifel mehr über den Ausgang des Spiels.

Der klare Sieg war eine Premiere, setzte sich doch im sechsten Saisonduell dieser beiden Mannschaften erstmals das Heimteam durch. Die vierte Partie findet am Pfingstmontag in Winterthur statt.