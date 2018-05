Wacker revanchiert sich in Winterthur

Das entscheidende Tor für den Qualifikationssieger schoss Nicolas Suter zwei Sekunden vor Schluss. Die Gäste hätten die Partie allerdings bereits viel früher zu ihren Gunsten entscheiden können. Fünf Minuten vor Schluss hatten sie noch mit vier Treffern in Führung gelegen.

Pfadi, das nach einer schwachen ersten Halbzeit bereits klar zurückgelegen hatte, raffte sich in der Schlussphase noch einmal auf und glich 50 Sekunden vor Schluss durch Kevin Jud zum 23:23 aus. Der Schlenzer des in der zweiten Halbzeit überragenden Suters sorgte aber dafür, dass auch im fünften Duell der beiden Teams in dieser Saison das Auswärtsteam das bessere Ende für sich hatte.

Nach je einem Sieg mit einem Tor Differenz steht es in der Serie 1:1. Das dritte Finalspiel findet am Freitag wieder in Thun statt.