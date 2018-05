Wacker trifft zwei Sekunden vor Schluss zum Titel

Im vierten Spiel des Playoff-Finals traf für die Berner Oberländer Luca Linder zwei Sekunden vor Schluss 24:23. Damit setzte sich Wacker in der Best-of-5-Serie trotz eines Fehlstarts mit 3:1-Siegen durch.

Nach vier Trophäen in Folge der im Halbfinal an Pfadi gescheiterten Kadetten Schaffhausen führt Wacker das nationale Ranking erstmals seit der Titel-Premiere 2013 wieder an. Martin Rubin, bereits zweifacher Trainer des Jahres, vergrössert sein Thuner Palmarès nach drei Cupsiegen und dem Coup vor fünf Jahren um eine weitere Errungenschaft.