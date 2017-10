Wales hofft, Österreich definitiv weg vom Fenster

Der erlösende Führungstreffer der spielerisch überlegenen Waliser erzielte der bei Derby County in Englands zweithöchster Liga tätige Tom Lawrence zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Schuss aus rund 18 Metern.

Dank dem Minisieg in Tiflis rückten die Waliser, die zuvor letztmals vor vier Jahren ein Spiel ohne Bale gewonnen hatten, auf einen Punkt an Leader Serbien heran. Mit einem Sieg in Österreich kann Serbien die Qualifikation am Abend (20.45 Uhr) perfekt machen. Wales‘ Verfolger Irland bietet sich zuhause gegen das Schlusslicht Moldawien die Gelegenheit, wieder auf einen Punkt zu den zweitplatzierten Briten aufzuschliessen. Die beiden treffen am Montag zum Abschluss in Cardiff aufeinander.

Österreich hat hingegen auch mathematisch keine Chance mehr auf den 2. Platz, der wenigstens für die Barrage reichen könnte.

Telegramme und Rangliste:

Georgien - Wales 0:1 (0:0)

Tiflis. - SR Manzano (ESP). - Tor: 49. Lawrence 0:1. - Bemerkung: Wales ohne Bale (verletzt).

Resultate: Georgien - Wales 0:1 (0:0). Irland - Moldawien (20.45 Uhr). Österreich - Serbien (20.45 Uhr).

Rangliste: 1. Serbien 8/18. 2. Wales 9/17. 3. Irland 8/13. 4. Österreich 8/9. 5. Georgien 9/5. 6. Moldawien 8/2.