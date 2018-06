Washington gewinnt erstmals den Stanley Cup

Platz 4 für Lea Sprunger an den Bislett Games in Oslo

Lea Sprunger und Selina Büchel zeigen am Diamond-League-Meeting in Oslo Aufwärtstendenz. Sprunger wird über 400 m Hürden in 55,07 Sekunden Vierte, Büchel holt über 800 m in 2:00,78 Platz 7.