Washington nach 20 Jahren wieder im Stanley-Cup-Final

In der Best-of-7-Serie des Finals der Eastern Conference der NHL setzte sich Washington damit mit 4:3 Siegen durch, wobei dem Capitals-Goalie Braden Holtby mit 29 Paraden der zweite Shutout in Folge gelang. Alexander Owetschkin brachte die Gäste bereits nach 62 Sekunden in Führung, im Mitteldrittel liess sich André Burakovsky als Doppeltorschütze feiern. Den Schlusspunkt setzte der Schwede Nicklas Bäckström mit einem Schuss ins leere Tor.

Im Stanley-Cup-Final trifft Washington auf das Überraschungsteam der Vegas Golden Knights. Die Mannschaft mit dem Zuger Verteidiger Luca Sbisa hatte ihre Halbfinalserie im Westen gegen die Winnipeg Jets mit 4:1 gewonnen. Damit steht fest, dass sich in dieser Saison in der Stanley-Cup-Siegerliste ein neuer Klubname verewigen wird. Die Golden Knights schafften als Liga-Neuling den Finaleinzug, Washington gewann die Eastern Conference erst zum zweiten Mal nach 1998. Im Stanley-Cup-Final vor 20 Jahren hatten sich die Capitals den Detroit Red Wings in vier Spielen geschlagen geben müssen.

Das erste Spiel der diesjährigen Finalserie wird in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit in Las Vegas ausgetragen.