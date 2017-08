Wawrinka postete ein Foto von sich im Krankenbett und bedankte sich bei den Ärzten und seinen Fans für die Unterstützung.

Wawrinka hatte nach seiner Erstrundenniederlage in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig abgebrochen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger wird damit auch seinen Titel am US Open in New York nicht verteidigen können. Die Rückkehr auf die Tour ist auf Beginn der neuen Saison geplant.