Wawrinka trifft in Eastbourne auf Murray

Murray, der in dieser Woche beim Turnier im Queen's Club in London nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback gab und in drei Sätzen gegen Nick Kyrgios verlor, belegt nur noch Platz 156 der Weltrangliste. Noch weiter, auf Rang 261, zurückgefallen ist Wawrinka nach seinen beiden Knieoperationen. Er verlor in London in der 2. Runde gegen Sam Querrey.

Letztmals spielten Wawrinka und Murray vor über einem Jahr gegeneinander, als der Schweizer in einem hochklassigen Halbfinal am French Open in fünf Sätzen gewann. Insgesamt führt aber der Schotte in den Direktbegegnungen mit 10:8 Siegen. Auch auf Rasen hat Murray beide Duelle für sich entschieden.